898 человек в Иркутской области заболели COVID-19 за последние 24 часа Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 31 августа, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 315 221, в том числе 898 заболевших за последние 24 часа. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Госпитализировано 747 зараженных, это на 20 пациентов больше по сравнению с предыдущим днем, - отмечают в оперштабе. - За сутки выздоровели 668 жителей Приангарья, завсе время - 303 521.

Коронавирус забрал жизни 8 725 человек. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 765 пациентов.

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