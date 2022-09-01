Более 3 тысяч беременных женщин Иркутской области получают ежемесячное пособие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье более 3200 женщин, вставших на медицинский учет в ранние сроки беременности, получают ежемесячное пособие. Его размер равен половине регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В «северных» районах области - это 9778 рублей, в «южных» – 7518,5 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Отделения ПФР по Иркутской области.

- Напомним, что пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости при следующих условиях: регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 недель беременности; собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу; заявитель является гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории РФ, - отмечают в ведомстве.

Также одно из необходимых условий для получения выплаты для беременных - ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения. В районах Крайнего Севера и местностям, к нему приравненных, эта сумма равна 17 941 рублю, по области – 13 795 рублей.

Заявление о назначении пособия необходимо подать после 12 недель беременности через портал Госуслуг либо в офисе МФЦ или клиентскую службу ПФР.

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