Поле для мини-футбола и роллердром появятся в микрорайоне Солнечный в Иркутске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутске обустроят поле для мини-футбола с искусственным газоном и раздевалкой, а также роллердром. Работы уже начались в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

-Администрация Иркутска предоставила земельный участок. Все работы по обустройству спортивной площадки проводятся за счет компаний в рамках частно-муниципального партнерства, - отметили в администрации областного центра.

Размеры поля для мини-футбола составят 45 на 25 метров, роллердрома – 40 на 20 метров. Строительство завершат до конца осени. Спорт-парк будет открыт для всех желающих. На территории запланировано озеленение.

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