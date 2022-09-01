Аэропорты Бодайбо и Ленска временно закрыты из-за размокания взлетной полосы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аэропорты Бодайбо и Ленска на севере Иркутской области временно закрыты из-за размокания грунтовой взлетной полосы. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты. Это произошло из-за сильного дождя. Об этом "КП"-Иркутск" сообщает источник.

На официальном сайте аэропорта Бодайбо на онлайн-табло можно увидеть, что все рейсы в Иркутск задержаны до 2 сентября. На портале воздушной гавани Ленска ближайший рейс в расписании в Якутск запланирован на 17:00 по местному времени. К слову, такое происходит здесь далеко не в первый раз. Вопрос о бетонировании взлетно-посадочной полосы поднимался давно, но пока не решился. Согласно прогнозу погоды, ливни над Бодайбо будут идти до конца недели.

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