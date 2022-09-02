Неизвестный насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП в Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемхово полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода насмерть и скрылся.

Авария произошла ночью 2 сентября на улице 2-я Линейная. В момент наезда авто женщина переходила дорогу в неположенном месте. Цвет и марку машины установить пока не удалось. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося 57-летняя женщина-пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Покинувшего место ДТП водителя правоохранительные органы призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснения.

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