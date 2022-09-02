Один лесной пожар зарегистрирован в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в лесах Иркутской области зарегистрирован и локализован один пожар. Огонь обнаружил летчик-наблюдатель на территории Прибайкальского заповедника, в 27 километрах от села Малое Голоустное. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Причиной этого возгорания является человеческий фактор, – отметил министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин. - В последние дни в южных территориях области установился высокий четвертый класс пожароопасности, стоит сухая и жаркая погода, днем на солнце прогрев достигает +30 градусов. Обращаюсь к людям, которые идут в лес: будьте ответственны перед нашей природой, будьте осторожны с огнем.

На тушение лесного пожара на особо охраняемой территории направили 33 пожарных-десантника «Авиалесоохраны», 9 сотрудников лесопожарных формирований и 1 автомобиль. К 22:00 пожар был локализован на площади 1,8 га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не хочет учиться? Заставим - и дело с концом»: как напрочь не отбить у школьников охоту грызть гранит науки. Вместе с лучшим учителем года из Иркутска «Комсомолка» составила «вредные советы» - что делать, если ученик не рвется за парту. (подробности)