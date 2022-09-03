Городские службы Иркутска перевели на усиленный режим работы из-за дождей. Фото: администрация Иркутска
Из-за усиления ветра и проливных дождей городские службы в областном центре переведены на усиленный режим работы. При этом, согласно прогнозу, плохая погода задержится в городе. Иркутяне страдают из-за последствий стихии. В части Ленинского округа произошло аварийное отключение света, однако в 13:00 бригада специалистов восстановила электроснабжение. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
- В Свердловском округе на улице Безбокова силами аварийно-спасательной службы оперативно убрано дерево, которое упало на провода, - рассказали в городской администрации. - В результате произошло частичное отключение электроэнергии на улицах Мухиной, Бородина и Якоби. «Южные электрические сети» в 13.00 электроснабжение восстановили.
Также сотрудники Аварийно-спасательной службы города убрали дерево, упавшее на проезжую часть на улице Ярославского в Ленинском округе. Дорожные специалисты проводят уборку улиц, в том числе от сломанных ветром веток.
При возникновении экстренных ситуаций жителей Иркутска просят звонить в Единую диспетчерскую службу.
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