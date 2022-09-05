Коронавирус за сутки подтвердился у 890 жителей Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье возросло до 320 140. За последние сутки диагноз подтвердился у 890 жителей. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Лечение в больницах региона проходят 818 зараженных, это на 30 пациентов больше, чем накануне, 4 сентября, - отмечают в оперштабе. - Справились с коварной болезнью 306 757 человек. 753 из них получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки.

За все время инфекция забрала жизни 8 729 жителей региона. Умер от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 775 человек.

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