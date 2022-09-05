Десятки домов останутся без воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение горячей воды в Иркутске с 6 сентября анонсировал оператор городских теплосетей. В организации предупредили жителей десятка улиц города, что на горячую воду сейчас рассчитывать не стоит. По каким адресам не будет горячей воды, и что намерен делать оператор в это время, рассказывает "КП-Иркутск".

Отключение горячей воды в Иркутске с 6 по 9 сентября

В организации рассказали, что причиной отключения воды станут работы на нескольких объектах:

- В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Байкальской, 250а/2. В Правобережном округе пройдет обслуживание трансформаторных подстанций и вводных устройств котельной Вьюжная, 2 и установим приборы учета холодного водоснабжения на котельной Сварщик. В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети по улицам Геологов и Помяловского, 19/1.

По каким адресам не будет горячей воды, сказано в таблице.