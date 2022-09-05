Тело без вести пропавшего 30 августа мужчины нашли в лесу в Тайшетском районе

Житель Иркутской области на своей машине уехал в сторону городской свалки и не вернулся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе СК по Иркутской области сообщили о начале расследования после обнаружения тела пропавшего без вести мужчины. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье "убийство". При этом видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Жертвой оказался Геннадий Дведенидов.

- По версии следствия, вечером 30 августа мужчина на своем автомобиле марки УАЗ Хантер уехал в район городской свалки и не вернулся. Сегодня в лесном массиве в 62 км от Тайшета возле автомобиля было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали в ведомстве.

Сейчас эксперты проводят исследование тела, чтобы установить причину смерти. Родственникам погибшего уже сообщили печальную новости.

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