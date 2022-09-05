59-летний грибник заблудился около станции «Подкаменная» в Шелеховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Завершились поиски 59-летнего грибника из Иркутска. Он заблудился в лесу в районе станции «Подкаменная» в Шелеховском районе. Первыми пропажу мужчины заметили его друзья, с которыми он приехал вместе на автомобиле. Компания приятелей договорилась встретиться возле него после сбора дикоросов. Но к назначенному времени сибиряк не вышел из тайги. Телефон он оставил в машине. Спустя три часа на место приехали родственники потерявшегося. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Они пытались самостоятельно найти грибника, но поняли, что теряют время, поэтому решили привлечь экстренные службы, - рассказали в ведомстве. - Сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательную службу Иркутской области вечером 4 сентября. - Группа спасателей выехала к месту поиска.

Также к работам присоединились волонтеры. Специалисты задействовали устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов. За 6 часов было обследовано четыре километра тайги и около пяти километров лесных дорог. Около часа ночи поступил сигнал, что мужчина вышел к станции «Медвежья».

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