Стилист Сергей Зверев вернулся на малую родину в Иркутскую область

Зверев выступает за снос завода питьевой воды в Култуке Фото: Иван МАКЕЕВ

Шоумен и стилист Сергей Зверев поделился в социальных сетях своей поездкой в Иркутскую область. Сам он родом из поселка Култук Слюдянского района, так что мужчина вернулся на малую родину. Он посетил несколько мест в областном центре.

Сначала Зверев сфотографировался на фоне правительства Иркутской области, затем поехал в крупный ресторан и посетил Музей на свалке. Ранее он остановился в отеле на Байкальском тракте.

Напомним, шоумен является сторонником сохранения природы на территории Байкала. Главной "болью" для него стал построенный завод по розливу питьевой воды в Култуке. По мнению Зверева, постройка мешает птицам строить свои гнезда на Таловских болотах.

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