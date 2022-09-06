На празднование 100-летия Гайдая в Иркутске выделили 9,3 миллиона рублей

Помимо мероприятий планируют снять документальный фильм Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали, как в 2023 году будут праздновать сотый юбилей Леонида Гайдая. Для реализации сразу ряда мероприятий из Президентского фонда выделили 9,3 миллиона рублей.

Главным организатором празднования станет "ГайдайЦентр". Задействуют несколько площадок: музей истории Иркутска и площадь Труда. На первой соберут выставку "Гайдай - мой земляк", проведут лекции, квизы и экскурсии. А на площади организуют большой флешмоб с хороводом.

- Также проект предусматривает обустройство памятника Леониду Гайдаю и его знаменитой троице, установку оборудования для подсветки скульптуры, - рассказали в администрации.

Сотый юбилей режиссера отметят интернет-премьерой фильма "Похабовск. Обратная сторона Сибири" и документальной лентой о жизни Гайдая.

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