«Слата» расширяет в Иркутской области ассортимент товаров под собственной торговой маркой

Фото: ООО «Маяк».

Покупатели все активнее выбирают товары под собственной торговой маркой «Слаты» - за восемь месяцев продажи выросли на 32% в дискаунтерах «ХлебСоль» и на 5% в супермаркетах «Слата», поэтому ассортимент расширяют. С осени из Китая и Вьетнама начнут напрямую поставлять чипсы, консервированные ананасы и персики, кукурузу и горошек, шампиньоны, напитки, фунчозу, лапшу удон и многое другое.

- В торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» представлено более 20 торговых марок СТМ, - прокомментировала руководитель направления СТМ в торговых сетях Анна Невенчанная. - Наиболее популярными и востребованными являются марки товаров «первой цены», то есть продукты хорошего качества по выгодной цене. В супермаркетах «Слата» в ассортименте свыше 750 товаров, в «ХлебСоль» - более 500.

Спрос на такие продукты увеличивается с каждым годом. Их доля в супермаркетах составляет 7,5% товарооборота, а в дискаунтерах - 16,5%.

Отметим, что собственная торговая марка - это марка, под которой товары выпускаются под запросы ритейлера. Продукция создается специально для покупателей торговой сети, при этом цена на нее ниже за счет меньших затрат на рекламу и маркетинг. Так, самые популярные марки торговой сети «Слата» - «Простой выбор» и «РОСТ».