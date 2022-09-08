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Происшествия8 сентября 2022 7:09

Житель Иркутской области отправился в колонию на 1,2 года за повторное пьяное вождение

Даже на заседание суда он пришел пьяным
Дарья БОЛЕСОВА
До этого у мужчины уже была судимость

До этого у мужчины уже была судимость

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жигаловский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю Иркутской области. Он обвиняется по статье "управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость". Во время повторного пьяного вождения, он устроил ДТП с ничего не подозревающим автомобилистом. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

- Ранее судимый за управление транспортом в состоянии опьянения житель Жигаловского района приобрел автомобиль и решил отметить покупку распитием спиртного. После чего, управляя новым авто, следовал по автодороге "Залари-Жигалово", выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении транспортным средством, которое в результате столкновения вылетело в кювет, - пояснили ситуацию в ведомстве.

Полиция выяснила, что он был пьян, и составила протокол. Так как мужчина является злостным нарушителем, решили возбудить уголовное дело. Даже на заседание суда обвиняемый пришел пьяным.

По итогу, мужчина отправился в колонию общего режима на 1,2 года, а также потерял право водить транспорт на 2,9 года.