В Анге начались празднования в честь 225-летия со дня рождения Иннокентия

В Анге начались мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения святителя Иннокентия.

В селе Анга Качугского района отмечают 225-летие со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников обсудил с Митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом предстоящие мероприятия.

В Свято-Иннокентьевском храме в Анге Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан провел Божественную литургию. В выставочном зале Культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия также состоялись открытие выставки графики епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия (Яковлева), был презентован мультфильм о жизни священнослужителя. Были награждены победители конкурса на создание проекта памятника святителю Иннокентию. В мероприятиях участвует сенатор РФ от Иркутской области Сергей Брилка. Он вручил Почетную грамоту Законодательного Собрания Иркутской области заведующему Культурно-просветительским центром Александру Соколову, благодарностями отмечены директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин и сотрудник центра Екатерина Торгун.

Спикер ЗС Александр Ведерников вручил благодарность и настоятелю Князе-Владимирского храма отцу Алексию Середину за многолетнюю миссионерскую, духовно-просветительскую работу в Приангарье.

- Благодаря вашим стараниям появился Благовещенский храм - кафедральный собор Саянской епархии, созданы молитвенные комнаты в кадетском корпусе и онкодиспансере, возведены Свято-Иннокентьевский храм и культурно-просветительский центр во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского в Анге. Видно, как расцветает Князе-Владимирский храм на историческом месте мужского монастыря в Иркутске, сказал Александр Ведерников.