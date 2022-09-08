Иркутская область получила дополнительные 1,6 млн рублей на восстановление лесов

Сейчас в регионе засадили почти 102 тысячи гектар деревьев Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили о получении дополнительного финансирования от из федерального бюджета. Приангарью выделили 1,6 миллиона рублей сверх уже имеющегося многомиллионного фонда для восстановления лесов. В 2022 году власти составили план, сколько нужно засадить деревьев к декабрю.

- В рамках проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на регион приходится порядка 10% от всех площадей лесовосстановления в России, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что уже сейчас в регионе засадили почти 102 тысяч гектар леса, а общий план составляет 134,5 тысячи гектаров. Для достижения годового норматива заготовили более 16 тонн семян сосны и других деревьев.