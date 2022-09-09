В Иркутской области глава стройфирмы украл 2,7 млн рублей по нацпроекту

Дело уже направили в суд Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Житель Иркутской области попал под статью о мошенничестве с использованием служебного положения. 69-летний директор строительной фирмы выступил в качестве подрядчика в рамках национального проекта "Демография". Ему удалось украсть 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в МВД и прокуратуре Иркутской области.

- В марте 2020 года учреждение культуры одного из муниципальных образований Иркутского района заключило с организацией контракт на строительство спортивно-оздоровительного комплекса и его последующее комплектование. По завершению этапа строительства, коммерческая компания и руководство заказчика подписали акт о приемке выполненных работ на поставку спортивного и медицинского оборудования, - рассказали в полиции.

То есть, документ о завершении строительства и передачи оборудования есть, а по факту обязательства не выполнили. Директор получил деньги и "положил их в карман".

Прокуратура уже утвердила обвинение и направила материалы дела в суд. Преступнику грозит как минимум огромный штраф.