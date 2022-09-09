Евгений Стекачев: Микрорайон Университетский в Иркутске стал намного комфортнее за последние 13 лет. Фото: Пресс-служба Думы Иркутска.

Жители Университетского пышно отпраздновали День рождения микрорайона. Больше 1000 взрослых и детей наслаждались выступлениями творческих коллективов, участвовали в конкурсах и играх, танцевали и пели вместе с кавер-группой BURRN.

- Университетскому - 33 года! Два года из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе не было возможности праздновать День рождения микрорайона. Но в этом году мы решили сделать что-то грандиозное и порадовать жителей, - отметил председатель Думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 28 Евгений Стекачев.

Он отметил, что микрорайон активно развивается последние 13 лет. Это видят и ценят местные жители, и сами по мере сил участвуют в преображении Университетского. Так, председатель ТОС «Университетский» Вера Новикова рассказала, что совместными усилиями удалось решить проблемы с ремонтом лестниц, восстановить подземный переход, создать спортивные площадки.

И изменения продолжатся. В планах - благоустраивать дворы, чинить дороги, а также строить школу и детсад в микрорайоне «Союз», благодаря которым уменьшится нагрузка на учреждения в Университетском.

- В этом году комплексно отремонтировали окружную дорогу, строим крытый ледовый каток в Пади Долгой, здесь же планируем благоустройство зоны отдыха, - перечислил мэр города Руслан Болотов. Микрорайон развивается благодаря активным жителям и депутатам.