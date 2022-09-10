Два лесных пожара в 2 км от населенных пунктов потушили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два пожара, вспыхнувших в лесах Иркутской области всего в двух километрах от населенных пунктов в Иркутском и Усольском районе, потушили накануне в пятницу. Общая их площадь составила 5.4 гектара. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Очаги были обнаружены и ликвидированы в тот же день, - говорят специалисты. – Причиной их появления стал человеческий фактор.

В тушении участвовали 15 сотрудников лесопожарных формирований на 15 спецмашинах. Больше пожаров на землях лесного фонда пока не обнаружено. Авиамониторинг за состоянием лесов региона продолжается. Накануне в воздухе работали экипажи одного Ан-2 и двух легкомоторных самолетов. Они провели в небо в общей сложности одиннадцать с половиной часов.

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