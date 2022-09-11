Руководители Иркутской области провели встречу с премьер-министром Мьянмы

Руководители Иркутской области провели переговоры с премьер-министром Мьянмы.

Губернатор Иркутской области встретился с председателем госсовета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном. В обсуждении идей сотрудничества в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, торговли приняли участие представители делегации государства из юго-восточной Азии, правительства и ЗС Приангарья. Об этом сообщает пресс- служба правительства региона.

- На территории Приангарья реализуется более 180 средних и крупных инвестпроектов, - сказал глава Иркутской области Игорь Кобзев. - Также Иркутская область входит в десятку российских регионов по объему экспорта и имеет более ста стран – внешнеторговых партнеров. В 2021 году внешнеторговый оборот субъекта увеличился на 45% и составил более 10,5 млрд долларов. Область рассматривается как важный партнер с позиции построения взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Регион в качестве экспорта готов поставлять в Мьянму нужные этой стране пиломатериалы, продукцию химпрома, сельского хозяйства, фармацевтические препараты, продукты. Это сотрудничество уже идет.

- В 2021 году объем товарооборота между регионом и нашей страной составил почти 49 млн долларов, - отметил Мин Аун Хлайн. - Безусловно, эти показатели могут быть выше, и мы надеемся на укрепление и расширение сотрудничества.

Иркутская область предложила этой стране выйти на новый уровень взаимоотношений

Губернатор Иркутской области обратил внимание на то, что регион готов предложить Мьянме достаточно широкий спектр товаров: пиломатериалы, продукцию химической промышленности, сельскохозяйственное сырье, лекарственные препараты, продукты питания.

- Сегодня у нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый уровень, касающийся совместных проектов.

СПРАВКА КП

Мьянма - официальное название — Республика Союз Мьянма (до 1989 года - Бирма) — государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Граничит с Лаосом, Таиландом, Китаем и Индией.