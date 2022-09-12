Выборы главы Бурятии 2022: лидирует Алексей Цыденов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выборы главы Бурятии 2022 прошли в России в единый день голосования 11 сентября. Всю ночь участковые комиссии обрабатывали бюллетени. Утром стали известны предварительные итоги выборов главы Бурятии. Статистику передает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

Выборы главы Бурятии 2022

- Обработано уже 99.40% бюллетеней избирателей и на данный момент лидирует на выборах действующий глава республики Бурятия Алексей Цыденов, - сообщили в ЦИК РФ.

За Алексея Цыденова, по данным обработанных 99.40% бюллетеней, проголосовало 234 534 избирателей, на данный момент это 86.25% от учтенных голосов. Вряд ли конкурентам удастся его догнать. Следом за ним в таблице идет Виктор Малышенко – у него 7.11% и 19 331 «галочка» от жителей республики. На третьем месте – Сергей Дорош, у него 2.66% голосов.

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