Выборы мэра Усолья-Сибирского 2022

Выборы мэра Усолья-Сибирского: лидирует Максим Торопкин
Фото: Иван Макеев
В Иркутской области в единый день голосования 11 сентября также выбирали мэров нескольких районов и городов. Свои голоса в минувшее воскресенье отдавали и жители города Усолья-Сибирское, выбирая своей малой родине, нового мэра. Согласно предварительным итогам голосования на выборах лидирует действующий мэр Максим Торопкин. Об этом сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.
По последним данным, за Максима Торопкина отдали свои голоса 87.03% избирателей. Следующим за ним в списке кандидатов идет Сергей Павловский – у него 6.99% «галочек» избирателей. Еще меньше – 1.82% - у Алексея Щербакова. Таковы предварительные итоги выборов мэра города Усолье-Сибирского
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