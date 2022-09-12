Выборы мэра Усолья-Сибирского: лидирует Максим Торопкин Фото: Иван Макеев

В Иркутской области в единый день голосования 11 сентября также выбирали мэров нескольких районов и городов. Свои голоса в минувшее воскресенье отдавали и жители города Усолья-Сибирское, выбирая своей малой родине, нового мэра. Согласно предварительным итогам голосования на выборах лидирует действующий мэр Максим Торопкин. Об этом сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.

Выборы мэра Усолья-Сибирского 2022

По последним данным, за Максима Торопкина отдали свои голоса 87.03% избирателей. Следующим за ним в списке кандидатов идет Сергей Павловский – у него 6.99% «галочек» избирателей. Еще меньше – 1.82% - у Алексея Щербакова. Таковы предварительные итоги выборов мэра города Усолье-Сибирского

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