Стало известно, кто выигрывает выборы мэра Бодайбо Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В единый для страны день голосования выборы мэра Бодайбо также прошли в Иркутской области. Уже известны предварительные итоги голосования. Большинство избирателей отдали свой голос действующему мэру города Бодайбо и района Евгению Юмашеву. Об этом сообщает Избирательная комиссия Приангарья.

Выборы мэра Бодайбо 2022

Выборы мэра Бодайбо 2022 показали, что за Евгения Юмашева проголосовали больше 55% пришедших на избирательные участки. Конкурентами были Константин Губа (27.76%), Александр Ищенко (1.09%), Евгений Мамаев (2.28%), Андрей Серокуров (6.62%), Виталий Симонов (2.78%).

Так прошли выборы мэра Бодайбо 2022.

Читайте также:

«С добрыми пожеланиями от ее Величества». О чем писала королева Елизавета II родителям малышки Адисы из Бурятии. Королева Елизавета II впечатлилась мужеством семейной пары (подробности, фото)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08