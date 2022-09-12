Стало известно, кто выигрывает выборы мэра Бодайбо
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В единый для страны день голосования выборы мэра Бодайбо также прошли в Иркутской области. Уже известны предварительные итоги голосования. Большинство избирателей отдали свой голос действующему мэру города Бодайбо и района Евгению Юмашеву. Об этом сообщает Избирательная комиссия Приангарья.
Выборы мэра Бодайбо 2022 показали, что за Евгения Юмашева проголосовали больше 55% пришедших на избирательные участки. Конкурентами были Константин Губа (27.76%), Александр Ищенко (1.09%), Евгений Мамаев (2.28%), Андрей Серокуров (6.62%), Виталий Симонов (2.78%).
Так прошли выборы мэра Бодайбо 2022.
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