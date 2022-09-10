«С добрыми пожеланиями от ее Величества». О чем писала королева Елизавета II родителям малышки Адисы из Бурятии

Королеву Елизавету II восхитило мужество родителей Адисы. Фото предоставлено Даримой Гармаевой из личного архива

Пока взгляды всего мира прикованы к смене правящего монарха в Великобритании (там 8 сентября умерла королева Елизавета II, а сегодня, 10 числа, Карл III официально провозглашен новым королем – прим.авт), в республике Бурятия родители малышки Адисы Дарима и Арсалан Гармаев вспоминают, что чуть больше года назад им посчастливилось получить письмо из Букингемского дворца. Оно было написано по просьбе самой английской королевы фрейлиной ее Величества Сюзан Хасси.

«Ее Величество впечатлило мужество родителей Адисы, которой сразу после рождения в Бурятии, потребовалось дорогостоящее лечение, в связи с ее тяжелым диагнозом. Также Королева была рада узнать, что сбор для лечения Адисы успешно закрыт», - гласит письмо.

А еще Елизавета II просила передать «мистеру и миссис Гармаевым и их малышке свои добрые пожелания» и монарх надеялась, что лечение будет успешным.

Кто же такая Адиса, о здоровье которой переживала даже почившая королева Великобритании? Адиса – это маленькая девочка, родившаяся в Бурятии в 2020 году (когда она получила письмо от английской королевы, малышке было всего полгода). У нее в первые месяцы жизни обнаружили страшный недуг – спинальную мышечную атрофию. Ребятишки с таким диагнозом не могут шевелить ни руками, ни ногами, не могут держать голову.

То самое письмо, в котором Елизавета II передает Гармаевым добрые пожелания

Единственный выход, который был у родителей Адисы – дорогостоящее лечение – «укол здоровья» тогда стоил 160 миллионов рублей. Сумма баснословная, для молодой семьи неподъемная. Но Гармаевы не стали опускать руки. Стали стучаться во все двери – писать письма с просьбой о помощи их единственной маленькой дочке политикам, меценатам и звездам России и мира. На помощь им пришли фонды, волонтеры, неравнодушные люди.

- Одним из волонтеров была Татьяна О'Коннор, родившаяся в Бурятии, но сейчас проживающая в Англии, - рассказала мама Адисы Дарима. – Она и написала письмо королеве Елизавете II после кончины ее супруга принца Филиппа с соболезнованиями и в нем же рассказала нашу историю. Ответное письмо потом передали нам. Я помню, это было так неожиданно и радостно. Это письмо вместе с конвертом из Букенгемского дворца мы бережно храним вместе с документами, газетными вырезками об Адисе и ее медалями.

Медали Адиса получает за каждый курс реабилитации, который проходит в Москве. После уколов дорогостоящего препарата, которые ребенку проставили в прошлом году, курсов реабилитации было уже три. Успехи есть, но работы еще много.

- После уколов и трех курсов реабилитации дочка научилась стоять на коленках, переворачиваться, в положении лежа держать голову, даже сидеть может, но пока в жестком корсете, - поделилась в КП-Иркутск Дарима Гармаева. – Сейчас Адисе 1 год и 9 месяцев, тоже проходим реабилитацию, но дома, специально для этого ездили на курсы в Москву.

Когда Адиса вырастет, она обязательно сама прочтет письмо от Елизаветы II – королевы, установившей рекорд по числу лет царствования на британском престоле - 70 лет.

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