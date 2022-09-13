1202 жителя Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 13 августа в Приангарья официально подтверждено 329 136 случаев новой коронавирусной инфекции. 1202 жителя региона заболели в минувшие сутки. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Приангарья Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8739 летальных случаев из-за инфекции, - отметили в ведомстве. - Еще 789 пациентов скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

С начала пандемии выздоровели 313 707 человек.

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