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Здоровье13 сентября 2022 3:31

1202 жителя Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

За все время зарегистрировано 8739 летальных случаев
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
1202 жителя Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

1202 жителя Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 13 августа в Приангарья официально подтверждено 329 136 случаев новой коронавирусной инфекции. 1202 жителя региона заболели в минувшие сутки. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Приангарья Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8739 летальных случаев из-за инфекции, - отметили в ведомстве. - Еще 789 пациентов скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

С начала пандемии выздоровели 313 707 человек.

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