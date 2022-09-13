Сосед вместе с дочерью вывел троих детей из горящего дома в Бурятии Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В бурятском селе Красноярово 12 сентября загорелся дом. Первым пожар заметил сосед, именно он позвонил по номеру 112. Мужчина заметил, что внутри находятся трое детей. Позже выяснилось, что их родители в момент случившегося были на работе. Вместе со старшей дочерью сибиряк организовал эвакуацию ребятишек. Девочка передавала их отцу через окно. Об этом сообщают в пресс-службе Агентства ГО и ЧС по Бурятии.

- На момент прибытия пожарных веранда была полностью охвачена огнем, горела крыша дома. Для ликвидации открытого горения пожарным понадобилось 30 минут, - рассказали в ведомстве. - В результате пожара веранда выгорела изнутри, повреждены крыша веранды и крыша дома на общей площади 62 квадратных метра. Сумма материального ущерба устанавливается.

Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки. К счастью, обошлось без пострадавших.

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