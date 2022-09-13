В Иркутске за сутки зафиксировали более 500 случаев заражения COVID-19

За сутки по всей области выявили 1202 больных коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К утру 13 сентября врачи Иркутска выявили и подтвердили 543 случая заражения коронавирусной инфекцией. Областной центр стал антилидером по количеству заболевших, на втором месте оказался Ангарск - здесь нашли 106 инфицированных. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Приангарья Иркутской области.

По данным на 13 августа официально подтверждено 329 136 случаев COVID-19. 1202 жителя региона заболели в минувшие сутки. Также за день полностью выздоровели 1232 человека, выписали из больниц 17 пациентов. Сейчас в стационаре находятся 839 жителей Иркутской области.

За сутки один человек скончался от коронавируса, еще один пациент умер от причин, которые с болезнью не связан.

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