Погода в Иркутске 14 сентября 2022 впервые за 60 лет будет такой дождливой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске 14 сентября 2022 пасмурная. Небо хмурится и прячется за серыми облаками. В городе сегодня выпадет небольшой дождь, а температурные показатели теплыми явно не назовешь, днем воздух прогреется лишь до +11…+13. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 14 сентября 2022

- Погода в Иркутске 14 сентября 2022: в городе переменная облачность, осадки, ветер дует северной четверти со скоростью 3-8 м/с, - говорят метеорологи.

Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, высокое – составляет 731 миллиметр ртутного столба. Отмечается, что впервые за 60 лет метеонаблюдений день 14 сентября будет таким дождливым. Выпадет по прогнозу до 2% от месячной нормы осадков. Кстати, самым холодным 14 сентября было в 1978 году, тогда показатели термометров опустились до -2 градусов, а самым теплым в 2006-ом, тогда солнышко пригревало до +24.

Погода в Иркутской области 14 сентября также ожидается с небольшими дождями, на севере региона и в горах вероятен мокрый снег. Порывы ветра в среду будут достигать 13 м/с в районах, а градусники на улице покажут +10…+15, но если небо затянут облака, похолодает до +3…+5.

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