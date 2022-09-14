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Здоровье14 сентября 2022 3:52

За последние 24 часа коронавирус подтвердился у 1178 жителей Иркутской области

За сутки инфекция забрала жизни двух пациентов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
За последние 24 часа коронавирус подтвердился у 1178 жителей Иркутской области

За последние 24 часа коронавирус подтвердился у 1178 жителей Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье продолжает расти. За все время их было зарегистрировано 330 314. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 1 178 жителей региона. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области.

- В больницах проходят лечение 805 пациентов, это на 34 человека меньше, чем накануне, отмечают в оперштабе. - За последние 24 часа справились с коварной болезнью 1 259 зараженных, с начала пандемии - 314 966.

Умер из-за опасной инфекции 8 741 человек. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 791.

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