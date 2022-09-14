Иркутская область стала лидером во объемам строительства в 2022 году в России

В регионе не сорвался ни один инвестпроект, связанный со строительством Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область за первое полугодие 2022 года показала положительные результаты в вопросе темпа роста экономических показателей. Речь идет о разных сферах, но все же есть та, в которой Приангарье стало лидером - строительство. В области реализуют разные проекты, связанные с появлением новых микрорайонов, гостиниц и т.д. Об этом сообщили специалисты Института комплексных стратегических исследований.

- По итогам I полугодия 2022 г. положительные темпы роста выпуска во всех рассматриваемых секторах экономики сохранились только в 4 субъектах РФ - Иркутская, Ленинградская, Новосибирская области и Республика Дагестан. При этом наиболее сложное положение, связанное с падением выпуска во всех 5 рассматриваемых секторах, возникло в 2 субъектах РФ - Архангельской и Калужской областях, - сказано в тексте релиза организации.

Иркутская область заняла седьмое место по России и первое в СФО по показателям сферы общественного питания, розничной торговли и услуг. За первую половину 2022 году в Приангарье объем производимой продукции добывающей промышленность увеличился на 515, обрабатывающей - на 215, энергетического сектора - на 13%.

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