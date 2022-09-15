26 указателей для туристов установили на Большой Байкальской тропе. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Легче ориентироваться на одном из самых популярных маршрутов – Большой Байкальской тропе, она же ББТ – станет всем туристам. Накануне на участке от Листвянки до Больших Котов появилось 26 новых указателей. Их установили для того, чтобы туристы не сбивались с пути. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Наземные указатели востребованы большинством пеших путешественников и являются удобным вариантом навигации в дополнение к электронному треку маршрута «ББТ-1», - говорят специалисты. - Хорошо видимые таблички позволяют придерживаться верных и безопасных направлений.

Чтобы установить их была проделана большая предварительная работа, сотрудники нацпарка выясняли, где находятся проблемные места, наносили их на карту, создавали макеты табличек, после лесничие их установили. Местами им приходилось взбираться вместе с инструментами и указателями по крутым склонам.

- Мы планируем продолжить эту работу в начале следующего года уже на участке Большие Коты-Большое Голоустное, - заверили в «Заповедном Прибайкалье».

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