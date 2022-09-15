Глеба Жеглова и Володю Шарапова изобразили на здании отдела МВД в Черемхово. Фото: Вадим Семенов

Дома в Черемхово продолжают украшать красочными граффити. В этот раз уличные художники сделали своим холстом фасад здания межмуниципального отдела МВД России «Черемховский». На одной из стен появилось изображение героев легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя» Глеба Жеглова и Володи Шарапова. Об этом в социальных сетях рассказал мэр города Вадим Семенов.

- Уверен, что новый арт-объект удачно вписался в облик города, - делится глава Черемхово. - Кроме того, он напоминает гражданам о подвигах советских милиционеров и послужит стимулом в работе нынешним сотрудникам полиции, стоящим на страже спокойствия и безопасности жителей Черемхово.

Напомним, в июне этого года на фасаде дома по улице Чапаева,17А появился портрет известного режиссера, сценариста, телеведущего и киноактера Сергея Бодрова-младшего.

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