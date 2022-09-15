Рассказываем, как долго продлится ограничение проезда по улице Шевцова в Иркутске

Внимание, автомобилисты! Ограничение проезда по улице Шевцова в Иркутске пройдет в два этапа в сентябре. Это связано с проведением строительно-монтажных работ на тепловой сети. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской энергосбытовой компании.

Ограничение проезда по улице Шевцова в Иркутске

- 1 этап – с 09:00 15 сентября по 20:00 21 сентября 2022 года будет ограничено движение по правой полосе проезжей части улицы Шевцова в направлении движения от улицы Киренская до улицы Рабочего Штаба, - уточнили в компании. - 2 этап – с 20:00 21 сентября по 20:00 27 сентября 2022 года будет ограничено движение по левой полосе проезжей части улицы Шевцова в направлении движения от улицы Киренская до улицы Рабочего Штаба.

На участке будут выставлены ограждения, при необходимости для пешеходов будут организованы дополнительные пешеходные дорожки. В ночное время - для большей визуализация опасных мест - работает сигнальное освещение. Напомним, места проведения работ будут нанесены на Яндекс.Карты.

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