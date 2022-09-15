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Здоровье15 сентября 2022 5:32

1079 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Число летальных исходов увеличилось до 8 742
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
1079 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

1079 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 15 сентября с начала пандемии в Приангарье подтвердилась 331 393 случая инфицирования коронавирусом. За последние 24 часа положительный результат ПЦР-тестов получили 1079 жителей региона. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области.

- В больницы госпитализировано 796 зараженных, это 9 пациентов меньше, чем накануне, - отмечают в оперштабе. - При этом за сутки полностью выздоровели 853 человека. За все время с коварной болезнью справились 315 819 заболевших.

Число летальных исходов увеличилось до 8 742. Еще 793 жителя Иркутской области скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.

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