В Ангарске пьяный водитель Nissan пытался подкупить полицейского за 13 тысяч рублей

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске очень самоуверенный и пьяный водитель Nissan решил подкупить инспектора ДПС, когда тот составлял протокол на мужчину. Основным нарушением, по которому и "взяли" жителя Ангарска, стал проезд на красный свет светофора. А вот позже оказалось, что водитель пьян. Более того, его уже лишали прав за нарушение ПДД, но он продолжал водить. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Иркутской области.

- Избежать наказания, нарушитель решил при помощи денег. Неоднократные предупреждения об ответственности за дачу взятки он не воспринял и положил деньги в сумме 13600 рублей между сидений. Офицер от денежных средств отказался. Теперь у иркутянина в разы больше проблем. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.291 УК РФ (дача взятки), - рассказали в ведомстве.

Помимо уголовного дела, на мужчину составили несколько административных протоколов. Он будет обязан выплатить большие штрафы за все нарушения.

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