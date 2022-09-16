В Ангарске 18-летний водитель Nissan сбил на дороге второклассника

Сейчас выясняют причину аварии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе МВД Иркутской области сообщили о начале проверки ДТП, которое произошло накануне вечером в Ангарске. 9-летний мальчик пересекал дорогу, по предварительной информации, в неустановленном для этого месте. Второклассник попал под колеса автомобиля Nissan Cedric.

- Входе проверки выяснилось, что 18-летний водитель автомашины Nissan Cedric, двигаясь по улице Новокшенова города нефтехимиков, совершил наезд на 9-летнего мальчика. Второклассник госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют причины и условия случившегося, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" писала о судьбе девушки, которая выследила и задержала виновника автоаварии в Иркутске. В районе кинотеатра "Баргузин" иномарка на скорости сбила, перебегавшего через дорогу мужчину. Пешеход камнем упал на асфальт, но лихач и не думал помочь. Он резко нажал на педаль газа и поспешил скрыться. Свидетелем этой картины и стала Алена Мутьева. В тот поздний вечер она как раз вышла в смену, таксовала. Ее машина, причем с двумя пассажирами на заднем сидении, следовала как раз за "Фордом" виновника ДТП.