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Здоровье17 сентября 2022 6:42

1091 новый случай заражения COVID-19 зафиксировали врачи Иркутской области за сутки

Сейчас в стационарах находятся меньше 800 человек
Дарья БОЛЕСОВА
За сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека

За сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Иркутской области выявили 1091 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. К утру 17 сентября общее число заболевших с начала пандемии перевалило за 333,5 тысячи человек.

При этом за день полностью выздоровели 1354 человека, их сняли с амбулаторного и стационарного лечений. 61 пациента выписали из региональных больниц, сейчас на ковид-койках находятся 725 жителей Приангарья.

К сожалению, за сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека, еще трое пациентов с коронавирусом умерли от других причин.

Напомним, сейчас в Иркутской области не действуют никакие ковид-ограничения.

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