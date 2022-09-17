В Иркутске установили круглосуточные камеры наблюдения для туристов и горожан

Фото: WEACOM.RU

Агентство WEACOM.RU установили камеры круглосуточного наблюдения на территории Иркутска, области и Байкала. Причиной стал запрос местного населения и туристов осмотреть город, сидя дома. А также узнать, какая погода на улице, есть ли пробки и т.д. заранее, до выхода на работу или учебу. Камеры работают 24 часа в сутки, они установлены на ключевых локациях.

Например, в Иркутске по камере можно увидеть сквер имени Кирова - самый центр города. С другой точки можно увидеть транспортную развязку около здания администрации и "Востсибуголь". Также под обзор аппаратов попали улицы Ленина и Карла Маркса. Пробки сразу на трех мостах - Иркутском, Глазковском и Академическом - тоже можно отслеживать с камер.

- Перед тем как поехать куда-то, посмотрите через онлайн-трансляции, есть ли пробки, потому что очень часто в час пик или из-за аварий случаются заторы на мостах. WEACOM.RU как раз установил шесть камер с разным обзором, - рассказали в агентстве.