Премьера оперы «Старший сын» состоится в Иркутском музыкальном театре в октябре. Фото: правительство Иркутской области

Лирико-комическая опера «Старший сын» по одноименной пьесе драматурга Александра Вампилова станет первой премьерой 82-го театрального сезона. Спектакль поставит московский режиссер Алексей Смирнов. Автор музыки - Геннадий Гладков, либретто и стихов – Юлий Ким. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Принцип развития драматургии в произведении Гладкова оперный, но по музыкальному материалу оно близко к мюзиклу, жанру XX века, который и поможет нам приблизиться к истории, случившейся в 60-х годах прошлого столетия, – рассказывает Алексей Смирнов. - Основная канва вампиловского сюжета останется прежней, разночтений между первоисточником и нашим вариантом нет.

Премьера состоится 15 и 16 октября на сцене Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского. Спектакль посвящен двум юбилейным датам: 85-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова и 85-летию Иркутской области.

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