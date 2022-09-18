Объемное граффити нарисовал на набережной Иркутска художник из Свердловской области

Такой вид теперь открывается с Глазсковского моста. Фото: Антон Табатчиков

Семья из трех огромных воробьев появилась на плитах набережной Ангары в Иркутске благодаря стрит-художнику из Красноуральска Свердловской области. Антон Табатчиков нарисовал объемное изображение в рамках фестиваля "Голос улиц". Граффити выглядит очень реалистично, однако есть и фантастический элемент. Так, одну из птиц оседлал ковбой. К слову, автор часто использует в своих работах изображения воробьев.

- Почему воробьи? Тут нет никаких подтекстов, - рассказал корреспонденту "КП"-Иркутск" Антон Табатчиков. - Просто мне нравится воробей как образ. Его цветовая гамма очень хорошо сочетается с городским окружением, а стритарт это как раз про единство с окружением, с улицей. Нравится наблюдать за ними - как такая маленькая птичка, в таком большом мире живет, находится в постоянном движении, в постоянной борьбе, за существование. Поэтому-то я во многих своих работах использую образ этой птицы.

Напомним, в фестивале «Голос улиц» также приняли участие художники из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и Нижнего Тагила. Их работы в областном центре украсили фасады четырех домов, насосную станцию на Нижней Набережной, троллейбус, кубы на острове Конный в Иркутске и на Комсомольской площади в Усолье-Сибирском.

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