Новых солистов труппы представил зрителям Иркутский музыкальный театр. Фото: Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского познакомил зрителей с новыми солистами в честь старта 82-ого театрального сезона. Истории и фотографии артистов опубликовали в социальных сетях музтеатра.

Яна Иванова, обладательница лирико-драматического сопрано, родилась в поселке городского типа Струги Красные Псковской области. В 2016 году окончила Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, а в 2021-м получила диплом Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова по специальности «Музыкально-театральное искусство». Является лауреатом республиканских, всероссийских и международных конкурсов.

Яна Иванова. Фото: Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Еще один новоиспеченный солист труппы Андрей Господарев совсем скоро предстанет перед зрителями в роли Володи в спектакле «Старший сын». Артист родом из маленького города Сортавала, что на границе с Финляндией. Оставив работу руководителя хора в Лютеранской церкви, он разослал свое резюме в несколько театров. Иркутский полюбил за яркие постановки, большое количество сценического движения и отличных актеров, у которых есть чему научиться.

Андрей Господарев. Фото: Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Иван Перевощиков родом из северной столицы, он исполнит роль Васи в лирико-комической опере по пьесе Александра Вампилова. В прошлом году актер стал выпускником Российского государственного института сценических искусств по специальности «Артист музыкального театра». Во время гастролей за несколько лет посетил США, Канаду, Китай, Тайвань, Кипр, Финляндию.

Иван Перевощиков. Фото: Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Кристина Рагиль приехала в Иркутск из Санкт-Петербурга, куда переехала из республики Карелия. Девушка на сцене с самого детства. В марте 2021 года она стала обладательницей Гран-При Международного вокального конкурса «Stage». Премию вручил лично председатель жюри, известный музыкальный критик Сергей Соседов. От работы в Иркутском музыкальном театре Кристина ждет нового опыта, творческих знакомств и роста.

Кристина Рагиль. Фото: Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Максим Капошин родился в городе Йошкар-Оле, республика Марий Эл. Половину детства провел в театре. Его мама была балериной, но мальчика больше тянуло к музыке. Артист получил образование в музыкальном училище Йошкар-Олы, а также в Саратовской и Петрозаводской государственных консерваториях.

Максим Капошин. Фото: Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Также в областном музтеатре поделились новостями об уже известном иркутянам актере. С нового сезона Александр Зайцев переведен в солисты. Он участвует в таких спектаклях как: «Старший сын», «Белый Клык», «Бесприданница», «Любовь, стена, отцы и дети» и др.

Александр Зайцев. Фото: Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского

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