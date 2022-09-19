Прием заявок на конкурс «Миллион на добрые дела» идет в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прием заявок на конкурс «Миллион на добрые дела» начался в Иркутске. Он продлится до 30 сентября. Как рассказали в управлении реализации общественных инициатив аппарата администрации города, пока подано 11 заявок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– К рассмотрению принимаются социально значимые проекты, реализованные в течение года: с 29 августа прошлого по 29 августа текущего. Они должны иметь социальную значимость, работать на улучшение условий жизни горожан. Подать заявку на участие могут иркутяне старше 18 лет, – напомнила начальник управления реализации общественных инициатив аппарата мэрии Александра Егорова.

Лучших определят по четырем направлениям - «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Добрые дела», «Иркутск для детей». Соответственно, можно подавать проекты, задачей которого было сохранение истории и традиций города, благоустройство и озеленение, заботу о пожилых, детях, организацию мероприятий для них. Рассматриваются только работы, которые не получали господдержку от мэрии в последние два года.

Победителей будет 48, в каждом из округов - по 12. Поощрят лучших из лучших премиями от 12, 5 до 30 тысяч рублей.

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