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Происшествия19 сентября 2022 13:01

Отчима, убившего малолетнего пасынка, арестовали на 2 месяца в Иркутской области

Ребенку было всего полтора года
Дарья БОЛЕСОВА
Мужчина стоял на учете у психиатра

Мужчина стоял на учете у психиатра

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутской области выбрали меру пресечения для 22-летнего подозреваемого в убийстве собственного полуторагодовалого пасынка. Его арестовали на два месяца, пока идет расследование дела. Об этом сообщили в СК Приангарья. До этого мужчину задержали, но выбирали между домашним арестом и СИЗО.

- Председателем СК России ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль, - рассказали в ведомстве.

Напомним, страшная трагедия произошла на севере Иркутской области. В поселке Красный Яр Куйтунского района умер малыш, которому недавно исполнился 1 год и 7 месяцев. Сообщение о случившемся поступило 16 сентября в дежурную часть полиции. Мать погибшего мальчика рассказала правоохранителям, что ребенок только учился ходить и во время очередной попытки сделать несколько шагов, не удержался на ногах, упал и ударился головой. Но женщину ввели в заблуждение.

На самом деле ребенка убил ее 22-летний муж, который стоял на учете у психиатра. Он не мог успокоить малыша и несколько раз кинул его об стену. Ребенок умер. А мужчина стал придумывать легенду, чтобы оправдаться.