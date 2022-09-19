В Иркутской области за неделю ОРВИ заболели 23,3 тысячи человек. что на 26% выше нормы

Больше всего болеют дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре Иркутской области сообщили об ухудшающейся эпидемиологической ситуации в региона. За прошедшую неделю в Приангарье ОРВИ заболели 23,3 тысяч человек разных возрастов. Это на 26,2% больше нормальных эпидемиологических показателей. Больше всего болеют дети младше 14 лет - они составляют 60% от всех зараженных.

- Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. В Приангарье стартовала прививочная кампания против гриппа. В этом году запланировано охватить прививками против гриппа 60% жителей области, - рассказали в ведомстве.

В Иркутской области все еще существует тенденция увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией. По данным на 19 сентября в Приангарье официально подтверждено 335 498 случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа заболели еще 846 человек.

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