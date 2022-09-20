Врачи Иркутской области подтвердили 868 случаев заражения COVID-19 за сутки

За день от коронавируса скончались два человека
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
К утру 20 сентября в Иркутской области медики выявили и подтвердили 868 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 336,3 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-службе регионального оперштаба.
За сутки полностью выздоровели 1157 человек, всего с начала эпидемии болезнь смогли победить 320,8 тысячи граждан. Сейчас в стационарах находятся 720 пациентов с тяжелыми формами коронавируса, при этом за сутки из больниц выписали 46 человек. К сожалению, за сутки скончались два человека.
Напомним, в Приангарье сейчас не действуют ковид-ограничения.
Ранее "КП-Иркутск" писала, что за неделю в области обнаружили 23,3 тысячи больных ОРВИ, что на 26% выше эпидемиологической нормы. Больше всего болеют дети до 14 лет - они заражаются в детских садах и школах.
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