Жительница Усолья-Сибирского пойдет под суд за регистрацию подставного юрлица

Теперь женщина будет отвечать за свое потакательство начальнику в суде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мировой суд Усолья-Сибирского получил уголовное дело местной жительницы. Она проходит по интересной статье - "предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице". Говоря простыми словами, она позволила зарегистрировать себя как хозяина организации, хотя им, конечно, не была. Об этом рассказали в прокуратуре Иркутской области.

- В 2021 году обвиняемая, поддавшись на уговоры работодателя, в обмен на официальное трудоустройство, предоставила свой паспорт и подписала заявление у нотариуса о регистрации её в качестве руководителя сельскохозяйственного кооператива. При этом женщина фактически фирмой не владела, управленческие и иные финансово-хозяйственные функции не осуществляла, - рассказали в надзорном ведомстве.

С помощью этого подставного юрлица компания смогла заключить с государством контракты на поставку сельхоз продукции.

Теперь женщина будет отвечать за свое потакательство начальнику в суде.