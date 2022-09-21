Страдающего потерей памяти грибника разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

20 сентября в дежурную часть полиции обратилась женщина, проживающая в селе Боровое Зиминского района. Она рассказала, что ее 59-летний муж пропал во время сбора грибов. Когда она вернулась из леса к автомобилю, мужчины на месте не было. Самостоятельные поиски также ни к чему не привели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Андрея Игоревича Калинина, просьба сообщить по телефону 102 (с любого оператора сотовой связи), - обратились в ведомстве к жителям региона.

Приметы: на вид 60 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волос седой, стрижка короткая, глаза голубые. Был одет в зеленую водолазку, темно-зеленые кроссовки, черную кепку, камуфляжные штаны и серую ветровку.

Особые приметы: Имеются татуировки на руках. Страдает потерей памяти.

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