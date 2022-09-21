Еще 824 жителя Иркутской области заболели коронавирусом за последние 24 часа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

337 190 случаев инфицирования коронавирусом официально зарегистрировано с начала пандемии в Приангарье. По данным на 21 сентября, за последние 24 часа заразились еще 824 человека. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- За все время коварная болезнь забрала жизни 8751 жителя региона, - отмечают в ведомстве. -

2 летальных случая произошли накануне. Еще 804 пациента скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Справились с инфекцией 321 759 жителей Приангарья. Напоминаем, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация.

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