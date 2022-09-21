Глава СК взял на контроль расследование дела о гибели пациента в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного Управления по Иркутской области доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за гибели мужчины из-за серьезной травмы в стенах сельской больницы. Жена погибшего считает, что в случившемся виновато руководство медучреждения, которое не обспечило дежурство реаниматолога. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

- По факту смерти мужчины следователями СУ по Иркутской области продолжает расследоваться уголовное дело, проводится комплексная медицинская экспертиза, - отмечают в ведомстве. - Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Кроме того, женщина рассказала, что 6 лет назад в этом же селе у нее скончался ребенок, которому якобы не была оказана медицинская помощь. В возбуждении уголовного дела тогда было отказано, так как мать сама отказалась от рекомендованной врачами госпитализации. Глава СК России обязал представить доклад о принятом процессуальном решении по материалу о смерти ребенка.

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